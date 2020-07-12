Стали известны подробности ДТП на Дегтярной улице

Пострадавший пешеход доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Сегодня, 12 июля, около 13:40 на пересечении ул. 8-ой Советской и ул. Дегтярной произошло ДТП. Водитель "Мерседес" не предоставил преимущество автомобилю "Фольксваген Поло". Момент аварии попал в распоряжение Piter.tv.

На кадрах видно, как водитель чёрной иномарки потерял управление и въехал в автобусную остановку, сбив дерево и пешехода. В результате аварии мужчина получил тяжёлые травмы. Пострадавший пешеход доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. По данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщили, что в ДТП на перекрестке 8-ой Советской и Дегтярной пострадал пешеход.

Видео: Piter.tv