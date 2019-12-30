Водитель иномарки протащил собаку до мусорного контейнера

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Жительница садоводства "Усадьба Волковицы" в Ленинградской области прислала порталу "Мегаполис" шокирующее видео с камер наблюдения.

На видеозаписи видно, как владелец иномарки тащит привязанного к заднему бамперу обездвиженного пса. Очевидица полагает, что благодаря видео можно найти мужчину и привлечь его к ответственности.

К сожалению, мы не знаем, жестокое это обращение с животными или пес умер своей смертью, но собака мертва и лежит на помойке. Хотели бы получить комментарии хозяина, какое он имеет право "утилизировать" верного друга таким способом, - комментирует женщина.

Случай разлетелся в социальных сетях. Жители Петербурга и Ленобласти порицают поступок мужчины. Многие комментаторы считают, что к псу можно было отнестись более человечно, остальные думают, что пес просто умер на участке мужчины.

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Фото: pxhere.com