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Водитель иномарки протащил собаку до мусорного контейнера
Сегодня, 22:16
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arteliseev

Водитель иномарки протащил собаку до мусорного контейнера

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Жительница садоводства "Усадьба Волковицы" в Ленинградской области прислала порталу "Мегаполис" шокирующее видео с камер наблюдения. 

На видеозаписи видно, как владелец иномарки тащит привязанного к заднему бамперу обездвиженного пса. Очевидица полагает, что благодаря видео можно найти мужчину и привлечь его к ответственности. 

К сожалению, мы не знаем, жестокое это обращение с животными или пес умер своей смертью, но собака мертва и лежит на помойке. Хотели бы получить комментарии хозяина, какое он имеет право "утилизировать" верного друга таким способом,  - комментирует женщина.

Случай разлетелся в социальных сетях. Жители Петербурга и Ленобласти порицают поступок мужчины. Многие комментаторы считают, что к псу можно было отнестись более человечно, остальные думают, что пес просто умер на участке мужчины.

Ранее мы сообщали, что петербургские голуби не могут выбраться из метро. 

Фото: pxhere.com

Теги: петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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