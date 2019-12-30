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Петербургские голуби не могут выбраться из метро
Сегодня, 21:51
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arteliseev

Петербургские голуби не могут выбраться из метро

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Птицы залетели внутрь станции метро площадь Александра Невского.

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями голубей, разгуливающих по станции метро. Очевидцы утверждают, что птицы попали в западню и уже несколько дней не могут выбраться. 

Фотография вызвала бурное обсуждение среди подписчиков сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Некоторые горожане предположили, что птицы чувствуют себя комфортно и залетели перезимовать, другие начали делать смешные картинки. 

Как и кто поможет птицам выбраться на свободу, пока неясно. 

Ранее мы сообщали, что петербургская пара ищет енота Йокки в Выборгском районе Ленобласти. 

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Теги: голуби, метро площаль александра невского, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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