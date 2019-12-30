Петербургские голуби не могут выбраться из метро

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями голубей, разгуливающих по станции метро. Очевидцы утверждают, что птицы попали в западню и уже несколько дней не могут выбраться.
Фотография вызвала бурное обсуждение среди подписчиков сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Некоторые горожане предположили, что птицы чувствуют себя комфортно и залетели перезимовать, другие начали делать смешные картинки.
Как и кто поможет птицам выбраться на свободу, пока неясно.
Ранее мы сообщали, что петербургская пара ищет енота Йокки в Выборгском районе Ленобласти.
Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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