Петербургские голуби не могут выбраться из метро

Птицы залетели внутрь станции метро площадь Александра Невского.

Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями голубей, разгуливающих по станции метро. Очевидцы утверждают, что птицы попали в западню и уже несколько дней не могут выбраться.

Фотография вызвала бурное обсуждение среди подписчиков сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Некоторые горожане предположили, что птицы чувствуют себя комфортно и залетели перезимовать, другие начали делать смешные картинки.

Как и кто поможет птицам выбраться на свободу, пока неясно.

Ранее мы сообщали, что петербургская пара ищет енота Йокки в Выборгском районе Ленобласти.

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".