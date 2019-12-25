Водитель иномарки погиб в аварии на КАД

Предположительно мужчина был пьян.

В ночь на субботу, 5 сентября, на внешней стороне КАД произошло смертельное ДТП. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, авария случилась вблизи съезда на Октябрьскую набережную. Мужчину за рулем иномарки буквально выкинуло на дорогу. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Другого участника ДТП госпитализировали, его состояние оценили, как тяжелое.

Оперативники полагают, что виновник происшествия находился в нетрезвом состоянии. В его машине обнаружены бутылки с алкоголем.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что момент с аварией, в которой пострадал декан университета имени Герцена, попал на видео.

Фото: ВКонтакте / dorinspb