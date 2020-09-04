Момент с аварией, в которой пострадал декан университета имени Герцена, попал на видео

ДТП произошло накануне вечером.

В распоряжение Piter.TV попали кадры ДТП, в результате которого был госпитализирован декан факультета географии педагогического университета имени Герцена.

Напомним, что массовая авария случилась сегодня вечером. На пересечении Невского проспекта и Михайловской улицы столкнулись Mercedes, Kia и Renault, за рулем которого и находился доктор наук.

Сейчас пострадавший находится в Александровской больнице с травмой головы.

Ранее мы рассказали о том, что Toyota на скорости влетела в автоперевозчик на проспекте Обуховской Обороны.

Видео: Piter.TV