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Декан РГПУ имени Герцена попал в массовое ДТП на Невском
Сегодня, 18:12
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Декан РГПУ имени Герцена попал в массовое ДТП на Невском

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Доктор географических наук госпитализирован в Александровскую больницу.

В пятницу, 4 сентября, на Невском проспекте произошло ДТП с участием 3-х иномарок - Mercedes, Kia и Renault. В одной из машин находился декан факультета географии педагогического университета имени Герцена. Об этом сообщил 78.ru.

Авария случилась на пересечении главного проспекта города и Михайловской улицы. Доктор географических наук управлял французским автомобилем. В результате столкновения он получил травму головы и был госпитализирован в Александровскую больницу.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что BMW потерял бампер в ДТП с автобусом на Лиговском.

Фото: ВКонтакте / spb_today

Теги: лениградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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