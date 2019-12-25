BMW потерял бампер в ДТП с автобусом на Лиговском

На месте аварии образовалась трамвайная пробка.

Днем 4 сентября в центре Петербурга произошла авария, участниками которой стали иномарка и автобус. В сети появилась фотография с места происшествия.

По словам очевидцев, на перекрестке Лиговского проспекта и Прилукской улицы автобус столкнулся с BMW. Удар пришелся на переднюю часть автомобиля. В результате ДТП иномарка лишилась бампера. Части от BMW разлетелись в радиусе несколько метров от места аварии.

На снимке видно, что BMW встал прямо на трамвайных путях. В результате чего образовалась трамвайная пробка. Есть ли пострадавшие – не уточняется.

Ранее мы писали, что ДТП с фурой собрало многокилометровую пробку на Ленсоветовской дороге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александр Мысов