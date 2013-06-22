Водитель иномарки избил курьера на Митрофаньевском шоссе

Причина драки неизвестна.

В понедельник, 26 апреля, на Митрофаньевском шоссе подрались водитель "БМВ 530D ХDrive" и курьер на мотоцикле. Об этом сообщили в соцсетях. Позже Piter.TV получил видеозапись момента конфликта.

Видно, как мотоциклист и автолюбитель движутся параллельно друг другу. На светофоре мотоциклист слез со своего транспортного средства и подошел к пассажирскому окну "БМВ", затем из машины вышел водитель, после недолгих разговоров мужчины начали махать руками и ногами. По всей видимости петербуржец на иномарке повредил ногу мотоциклисту, поскольку он начал хромать и отвел мотоцикл в сторону. В каком он состоянии и на сколько сильно повреждена нога, неясно. Также неизвестна причина конфликтной ситуации, и кто в ней виноват.

Ранее мы писали, что девочка получила травмы во время прыжков на батуте в ТРЦ в Петербурге.

Видео: Piter.TV