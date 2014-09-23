  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Девочка получила травмы во время прыжков на батуте в ТРЦ в Петербурге
Сегодня, 20:58
68
smirenny

Девочка получила травмы во время прыжков на батуте в ТРЦ в Петербурге

0 0

Прокуратура изучает обстоятельства случившегося.

Накануне, 25 апреля, в семейном парке "ХлопТоп" в ТРЦ "Меркурий"  (улица Савушкина, 141) произошел несчастный случай. Прыгая на батуте, девочка упала на спину и получила травмы, сообщает "Мегаполис".

Позже ребенка выписали из больницы. Прокуратура Приморского района занялась изучением обстоятельств дела, при которых девочке потребовалась медицинская помощь. Особое внимание будет уделено соблюдению закона при эксплуатации аттракциона, а также действий сотрудников парка, передает пресс-служба прокуратуры региона. 

Ранее мы писали, что на проспекте Стачек "Газель" толкнула иномарку.

Фото: Piter.TV

Теги: прыжки на батуте, травма
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии