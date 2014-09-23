Девочка получила травмы во время прыжков на батуте в ТРЦ в Петербурге

Прокуратура изучает обстоятельства случившегося.

Накануне, 25 апреля, в семейном парке "ХлопТоп" в ТРЦ "Меркурий" (улица Савушкина, 141) произошел несчастный случай. Прыгая на батуте, девочка упала на спину и получила травмы, сообщает "Мегаполис".

Позже ребенка выписали из больницы. Прокуратура Приморского района занялась изучением обстоятельств дела, при которых девочке потребовалась медицинская помощь. Особое внимание будет уделено соблюдению закона при эксплуатации аттракциона, а также действий сотрудников парка, передает пресс-служба прокуратуры региона.

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Фото: Piter.TV