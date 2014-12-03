Видео: на проспекте Стачек "Газель" толкнула иномарку

Учитывая характер удара, вероятно, обошлось без пострадавших.

В понедельник, 26 апреля, на проспекте Стачек у дома №67 произошло ДТП, сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в редакцию Piter.TV попала видеозапись момента столкновения.

Видео момента сегодняшнего ДТП на проспекте Стачек 67. Газель протаранила в бок Тойоту Сelica. отметил очевидец

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Судя по кадрам, владелец "Тойоты" пересекал участок на высокой скорости, а водитель "Газели" начал маневр не убедившись в его безопасности. Кто именно виноват в столкновении, трудно сказать.

Ранее мы писали, что авария на Моисеенко затруднила движение.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today