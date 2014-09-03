Водитель каршеринга наехал на велосипедиста в Приморском районе

По словам очевидцев, петербуржец отделался ушибами.

В Приморском районе водитель каршеринга наехал на велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы аварии в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети ВКонтакте в пятницу, 11 июня.

Авария произошла на перекрестке Планерной улицы и Шуваловского проспекта. Велосипедист проезжал на пешеходном переходе, как вдруг на него наехал водитель каршеринга. По словам очевидцев, петербуржец отделался ушибами. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Фото: Piter.tv