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Полицейская машина и мотоцикл столкнулись на Зайцева
Сегодня, 12:58
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Полицейская машина и мотоцикл столкнулись на Зайцева

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Мотоциклисту оказывают медицинскую помощь.

Днем в четверг, 10 июня, в Кировском районе произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла и полицейским автомобилем. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Авария на Зайцева 27 с участием полицейской машины и мотоциклиста. Мотоциклист жив, оказывают помощь!

уточнил петербуржец 

В комментариях отметили, что водитель мотоцикла явно превысил скоростной режим. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что у станции метро "Беговая" загорелся автобус.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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