Полицейская машина и мотоцикл столкнулись на Зайцева

Днем в четверг, 10 июня, в Кировском районе произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла и полицейским автомобилем. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Авария на Зайцева 27 с участием полицейской машины и мотоциклиста. Мотоциклист жив, оказывают помощь!
уточнил петербуржец
В комментариях отметили, что водитель мотоцикла явно превысил скоростной режим. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее мы писали, что у станции метро "Беговая" загорелся автобус.
Фото: vk.com/spb_today
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все