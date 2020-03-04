Полицейская машина и мотоцикл столкнулись на Зайцева

Мотоциклисту оказывают медицинскую помощь.

Днем в четверг, 10 июня, в Кировском районе произошло жесткое ДТП с участием мотоцикла и полицейским автомобилем. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария на Зайцева 27 с участием полицейской машины и мотоциклиста. Мотоциклист жив, оказывают помощь! уточнил петербуржец

В комментариях отметили, что водитель мотоцикла явно превысил скоростной режим. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что у станции метро "Беговая" загорелся автобус.

Фото: vk.com/spb_today