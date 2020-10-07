У станции метро "Беговая" загорелся автобус

Очевидцы опубликовали в сети видео с полыхающим транспортным средством.

Днем 10 июня у станции метро "Беговая" загорелся пассажирский автобус №101, следующий из Кронштадта к метро "Старая Деревня". Очевидцы опубликовали в сети видео с полыхающим транспортным средством.

Автобус воспламенился на остановке у ТРК "Меркурий" на улице Савушкина. На кадрах видно, как клубы черного дыма поднимаются высоко вверх.

В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские отогнали людей от опасного места, пожарные оперативно приступили к тушению транспортного средства. Причины пожара выясняются.

Ранее мы писали, что женщина упала на пути на станции метро "Приморская".

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