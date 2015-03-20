Водитель иномарки избил пенсионера и выстрелил в него

В субботу, 29 мая, 60-летний водитель напал на пенсионера в Приозерском районе Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Утром того же дня в полицию обратился пожилой мужчина, который рассказал правоохранителям, что около кафе в поселке Громово-1 его избил владелец иномарки после того, как пенсионер сделал ему замечание по поводу непристойного поведения на улице. По словам дедушки, 60-летний мужчина не остановился на рукопашной и открыл стрельбу.
Врачи диагностировали у заявителя черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей и черепа, колото-резаные раны брюшной полости.
Выясняются обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяная преподавательница убила бывшего мужа ножом.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все