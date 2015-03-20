Водитель иномарки избил пенсионера и выстрелил в него

В Приозерском районе Ленобласти старик сделал замечание водителю, который непристойно вел себя на улице. Раздраженный мужчина чуть не убил дедушку.

В субботу, 29 мая, 60-летний водитель напал на пенсионера в Приозерском районе Ленобласти. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром того же дня в полицию обратился пожилой мужчина, который рассказал правоохранителям, что около кафе в поселке Громово-1 его избил владелец иномарки после того, как пенсионер сделал ему замечание по поводу непристойного поведения на улице. По словам дедушки, 60-летний мужчина не остановился на рукопашной и открыл стрельбу.

Врачи диагностировали у заявителя черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей и черепа, колото-резаные раны брюшной полости.

Выясняются обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пьяная преподавательница убила бывшего мужа ножом.

Фото: pixabay