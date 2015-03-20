Пьяная преподавательница убила бывшего мужа ножом

Известно, что женщина уже была судима Кстати, подозреваемая работала в Морском техническом колледже.

В Невском районе петербурженка нанесла ножевое ранение бывшему супругу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 30 мая.

Ночью, 29 мая, в полицию обратилась женщина. Она рассказала правоохранителям, что в ее квартире находится бывший муж без сознания и в крови. Заявительница уточнила, что неизвестный нанес ранение ее супругу. Прибывший в дом на проспекте Большевиков наряд установил, что именно женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранила 30-летнего мужчину, который умер до прибытия медиков.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Заявительница находится в изоляторе.

Выяснилось, что женщина работает преподавателем к Морском техническом колледже. Оказывается, у нее уже была судимость - за кражу.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стало известно, кто убил уроженку Таджикистана в Юнтолово год назад.

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