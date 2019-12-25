Стало известно, кто убил уроженку Таджикистана в Юнтолово год назад

Женщина стала не единственной жертвой бандитов. В прошлом году злоумышленник вместе с братом убил гражданина среднеазиатского государства.

Полицейские задержали в Петербурге 28-летнего мигранта, подозреваемого в жестоком убийстве двух людей. Преступления произошли еще в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу 29 мая.

Известно, что тело уроженки Таджикистана нашли в лесном массиве рядом с Коннолахтинской дорогой. Труп закопали по шею. Мертвую женщину обнаружил гуляющий по лесопарковой зоне мужчина. Он сразу же обратился в правоохранительные органы.

Выяснилось, что несчастная была не единственной жертвой бандитов. Тремя неделями ранее, 24 октября, у одного из домов на 1-ой Утиной улице нашли тело 24-летнего молодого человека, с которым жестоко расправились братья-злоумышленники.

Сейчас силовики задержали только одного подозреваемого. Его брат на данный момент находится в федеральном розыске.

Ранее на Piter.tv сообщили, что раскрыта причина смерти женщины, чье тело обнаружили в Юнтолово.

Фото: Piter.tv