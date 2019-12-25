Водитель и пассажирка ВАЗ погибли после выезда на ”встречку” в Киришском районе

Отечественный автомобиль влетел в ”Suzuki”.

Вечером воскресенья, 12 июля, в Киришском районе Ленобласти произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель Ока выехал на встречную полосу и столкнулся с "Suzuki". Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

ДТП произошло примерно в 20:10 на трассе "Кириши - Будогощь - Смолино". В результате водитель и пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте. Владелец иномарки не пострадал.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что один человек погиб и четверо серьезно пострадали в ДТП в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / dorinfo