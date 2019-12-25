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Водитель и пассажирка ВАЗ погибли после выезда на ”встречку” в Киришском районе
Сегодня, 10:43
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lizapoluda

Водитель и пассажирка ВАЗ погибли после выезда на ”встречку” в Киришском районе

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Отечественный автомобиль влетел в ”Suzuki”.

Вечером воскресенья, 12 июля, в Киришском районе Ленобласти произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, водитель Ока выехал на встречную полосу и столкнулся с "Suzuki".  Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. 

ДТП произошло примерно в 20:10 на трассе "Кириши - Будогощь - Смолино". В результате водитель и пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте. Владелец иномарки не пострадал. 

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы рассказали о том, что один человек погиб и четверо серьезно пострадали в ДТП в Ленобласти

Фото: ВКонтакте / dorinfo

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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