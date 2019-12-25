Один человек погиб и четверо серьезно пострадали в ДТП в Ленобласти

На 33-м километре трассы "Санкт-Петербург – Кировск" столкнулись Chevrolet и Ford.

В ночь на 13 июля в Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Около 01:20 на 33 километре трассы "Санкт-Петербург – Кировск" мужчина за рулем автомобиля Chevrolet не пропустил Ford. В результате две иномарки столкнулись.

От полученных травм водитель Chevrolet скончался на месте. Водитель Ford и трое его пассажиров получили тяжелые травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.TV