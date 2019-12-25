Один человек погиб и четверо серьезно пострадали в ДТП в Ленобласти

В ночь на 13 июля в Кировском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
Около 01:20 на 33 километре трассы "Санкт-Петербург – Кировск" мужчина за рулем автомобиля Chevrolet не пропустил Ford. В результате две иномарки столкнулись.
От полученных травм водитель Chevrolet скончался на месте. Водитель Ford и трое его пассажиров получили тяжелые травмы.
По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что на площади Конституции столкнулись три легковых авто.
Фото: Piter.TV
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