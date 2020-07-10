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Видео: на площади Конституции столкнулись три легковых авто

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Машины заняли полосу для движения.

Днем на площади Конституции в Петербурге столкнулись три автомобиля. По словам очевидцев, авария мешает проезду.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что две машины столкнулись на перекрестке, а затем задели третью. Информации о пострадавших пока не поступало. На место прибыли сотрудники МЧС.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с ДТП на набережной Обводного канала. Там под колеса автомобиля попала женщина, которая переходила дорогу вместе с велосипедом. 

Видео: Piter.TV 

Теги: дтп, массовое дтп, перекресток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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