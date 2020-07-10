Пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на "зебре" на набережной Обводного канала

Женщина попала под колеса автомобиля на набережной Обводного канала утром 10-го июля. Инцидент попал на видео.
По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, авария случилась около 09:42 у дома №72. Водитель "Лады" сбил женщину около 35 лет в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На кадрах видно, что женщина вместе с велосипедом переходила дорогу, однако авто, которое двигалось в прямом направлении, не уступило ей дорогу. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец на роликах попал под колеса ВАЗ на проспекте Стачек.
Видео: Piter.TV
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