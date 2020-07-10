Пешеход находится в тяжелом состоянии после ДТП на "зебре" на набережной Обводного канала

На вид женщине около 35 лет.

Женщина попала под колеса автомобиля на набережной Обводного канала утром 10-го июля. Инцидент попал на видео.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, авария случилась около 09:42 у дома №72. Водитель "Лады" сбил женщину около 35 лет в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. На кадрах видно, что женщина вместе с велосипедом переходила дорогу, однако авто, которое двигалось в прямом направлении, не уступило ей дорогу. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец на роликах попал под колеса ВАЗ на проспекте Стачек.

Видео: Piter.TV