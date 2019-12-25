Водитель и пассажирка "Renaut" получили травмы после неудачного обгона

Машина перевернулась, съехав в кювет.

В понедельник, 6 июня, на 145 километре автодороги А-120 "Южное полукольцо" произошло ДТП. Водитель "Renaut Duster" не справился с управлением после неудачного обгона грузовика. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный инспектор".

В результате "легковушка" съехала в кювет. Пострадали водитель и пассажирка 68 и 66 лет. Оба получили травмы различные степени тяжести.

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Фото: ВКонтакте / dorinfo