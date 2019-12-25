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Водитель и пассажирка "Renaut" получили травмы после неудачного обгона
Сегодня, 15:05
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lizapoluda

Водитель и пассажирка "Renaut" получили травмы после неудачного обгона

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Машина перевернулась, съехав в кювет.

 В понедельник, 6 июня, на 145 километре автодороги А-120 "Южное полукольцо" произошло ДТП. Водитель "Renaut Duster" не справился с управлением после неудачного обгона грузовика. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный инспектор".

В результате "легковушка" съехала в кювет. Пострадали водитель и пассажирка 68 и 66 лет. Оба получили травмы различные степени тяжести.

Ранее мы рассказали о том, что в Приморском районе Петербурга утренний дрифт закончился ДТП


Фото:  ВКонтакте / dorinfo

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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