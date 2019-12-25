В Приморском районе утренний дрифт закончился ДТП

Легковой автомобиль сбил дорожный знак и врезался в столб.

В понедельник, 6 июля, стало известно, что ранним утром группа петербуржцев устроила дрифт в Приморском районе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В результате дрифта компания молодых людей на серебристой иномарке попала в ДТП. Легковой автомобиль сбил дорожный знак и врезался в столб.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работают правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что мужчину госпитализировали после ДТП в Приморском районе Петербурга.

Фото:vk/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург