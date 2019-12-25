Мужчину госпитализировали после ДТП в Приморском районе Петербурга

Мужчина хотел перебежать дорогу на красный сигнал светофора и попал под колёса Kia.

В ночь на понедельник, 6 июля, в Приморском районе Петербурга сбили пешехода, который нарушил правила ПДД. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на углу Богатырского проспекта и Серебристого бульвара. Очевидцы сообщают, что пешеход , находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил перейти дорогу на красный свет. В итоге мужчина попал под колёса Kia.

Водитель сам вызвал медиков к месту происшествия. Пешехода госпитализировали.

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Фото:vk/ Prt Scr ДТП и ЧП | Санкт-Петербург