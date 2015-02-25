Мужчина госпитализирован с переломом позвоночника.

Водитель грузовика, упавшего с эстакады в Москве, получил серьезные травмы. Об этом рассказали экстренные службы по региону. Ранее столичная прокуратура опубликовала в собственном Telegram-канале видео с камеры видеонаблюдения, на котором видна авария. Известно, что в ночь на 4 сентября транспортное средство упало с эстакады в районе пересечения с ТТК на Ленинском проспекте.

На кадрах показано, что грузовик сначала двигался по дороге. Однако водитель не вписался в поворот, после чего большегруз пробивает собой ограждение и падает вниз с высоты. По предварительным сведениям от правоохранительных органов, шофер не справился с управлением. В Госавтоинспекции заметили, что пострадал водитель. Пациент госпитализирован в больницу с переломом позвоночника. Временно движение по проспекту в направлении центра города было перекрыто. Транспорт направлялся через дорогу-дублер. В настоящее время движение восстановлено.

На кольце Софийской улицы и проспекта Славы образовался дорожный "апокалипсис".

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы