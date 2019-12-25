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На кольце Софийской улицы и проспекта Славы образовался дорожный "апокалипсис"
Сегодня, 19:26
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На кольце Софийской улицы и проспекта Славы образовался дорожный "апокалипсис"

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На участке отключились светофоры.

Вечером 3 сентября на кольце Софийской улицы и проспекта Славы образовался дорожный "апокалипсис". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

По словам очевидцев, на данном участке попросту отключились светофоры. 

Апокалипсис! Происходит на круговом Софийской и проспекта Славы. Причина этому – периодическое отключение светофоров.

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Однако вечером заторы на дорогах наблюдались не только на кольце, но и по всему городу. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная ситуация оценивалась на 9 баллов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дороги, проспект славы, софийская улица
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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