На участке отключились светофоры.

Вечером 3 сентября на кольце Софийской улицы и проспекта Славы образовался дорожный "апокалипсис". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам очевидцев, на данном участке попросту отключились светофоры.

Апокалипсис! Происходит на круговом Софийской и проспекта Славы. Причина этому – периодическое отключение светофоров. автор поста

Однако вечером заторы на дорогах наблюдались не только на кольце, но и по всему городу. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная ситуация оценивалась на 9 баллов.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб