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Водитель грузовика задел пенсионерку на тротуаре у дома на улице Димитрова
Сегодня, 12:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водитель грузовика задел пенсионерку на тротуаре у дома на улице Димитрова

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Пострадавшую с ушибом и гематомой руки доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 

Утром 7 марта во Фрунзенском районе грузовик сбил на тротуаре пожилую женщину. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в 10:30 у дома № 16/1 на улице Димитрова. Водитель за рулем Hyundai двигался задним ходом и задел пенсионерку кузовом. Женщина упала на землю.

Пострадавшую с ушибом и гематомой руки доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 

Ранее водитель иномарки сбил пенсионера в Назии и скрылся.

Фото: Невские Новости

Теги: димитрова, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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