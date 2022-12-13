Водитель грузовика задел пенсионерку на тротуаре у дома на улице Димитрова

Пострадавшую с ушибом и гематомой руки доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Утром 7 марта во Фрунзенском районе грузовик сбил на тротуаре пожилую женщину. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел примерно в 10:30 у дома № 16/1 на улице Димитрова. Водитель за рулем Hyundai двигался задним ходом и задел пенсионерку кузовом. Женщина упала на землю.

Пострадавшую с ушибом и гематомой руки доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Ранее водитель иномарки сбил пенсионера в Назии и скрылся.

Фото: Невские Новости