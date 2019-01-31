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В Петербурге водитель кроссовера-амфибии попытался заехать в Крюков канал

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Бросив попытки, автомобиль встал на аварийку.

В минувшее воскресенье, 13 сентября, в Петербурге заметили кроссовера-амфибию, который намеревался "помыться". Горожане поделились видео с места событий в соцсетях. 

Инцидент произошел на спуске набережной Крюкова канала. 

На спуске набережной Крюкова канала автомобиль безуспешно, бессмысленно и беспощадно пытался стать амфибией. Но невские воды не приняли кроссовер, и он встал на „аварийку"

очевидцы в соцсетях

Причиниы такого странного поступка неизвестны. Горожане предположили, что водитель просто хотел помыть машину. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 14 сентября будет ветрено, но без дождей.

Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: кроссовер амфибия, крюков канал
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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