В Невском районе водитель на каршеринге сбил коляску с ребенком

У молодого человека даже не было прав на управление машиной.

Вечером 26 июня в Невском районе Петербурга водитель на каршеринговом автомобиле сбил коляску с ребенком. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. Петербуржцы рассказали, что мужчина вез малышку в детском транспортном средстве через пешеходный переход. Водитель не заметил препятствие на дороге и наехал на жертв. Мужчина оказался на капоте машины, а девочка выпала из коляски.

Горе-отец не пострадал, а вот 2,5-летнюю девочку пришлось госпитализировать. Ее доставили в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. Медики объяснили, что пациентка находится в состоянии средней степени тяжести.

Приехавшие на место ДТП сотрудники полиции выяснили, что у 23-летнего шофера нет водительских прав. По факту событий начата служебная проверка.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб