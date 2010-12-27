Перекресток Голикова и Ветеранов залило горячей водой

Опасное место оградили лентой.

Днем 26 июня в Кировском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам очевидцев, на пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов прорвало трубу с горячей водой. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что пешеходный переход и поворот с проспекта Ветеранов на Голикова оказался полностью залит водой. Участок аварии оградили от автомобилистов и прохожих лентами. На месте работают специалисты.

Как отметили в пресс-службе "Теплосети", сейчас в Кировском районе испытывают трубы на плотность и прочность, поэтому возможны протечки. Температуры вытекшей воды составляет 22 градуса.

Ранее мы писали, что на Бакунина прорвало трубу с холодной водой, затопило дорогу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб