На Бакунина прорвало трубу с холодной водой. Затопило дорогу

Над проблемой сразу начали работу специалисты "Водоканала".

Вечером 23 июня в Петербурге произошла коммунальная авария. На пересечении улицы Бакунина и 3-ей Советской прорвало трубопровод. Водители рассказали в социальных сетях, что вода затопила проезжую часть. Оперативная бригада быстро оказалась на месте событий и начала ремонт участка.

Аварийная служба отметила, что проблемы возникли сразу на двух трубах с диаметром 200 и 300 миллиметров. Движение транспорта на трассе было не таким оживленным во время проведения работ, поэтому дорожники сильно не мешали проезду. Частично территорию все же огородили. На петербуржцев, живущих в близлежащих домах ситуация не повлияла. Они получали доступ к холодной воде по привычному режиму.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ночь на понедельник температура воздуха в Петербурге опустится до 6 градусов.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб