Он был за рулем белого Hyundai Solaris.

В четверг, 1 августа водитель "Яндекс.Такси" приставал к 15-летней школьнице в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Девятиклассница должна была уехать от дома на ул. Освобождения в Красном селе вместе с 14-летней девочкой и 9-летнем мальчиков. Но в итоге уже ночью она села в белый Hyundai Solaris, а двое других детей уехали в город на другом автомобиле.

За рулем иномарки был водитель в возрасте 25-30 лет, предположительно кавказец по имени Саид. На нем были черные куртка и джинсы. Он остановился в поле поблизости от поселка Русско-Высоцкое, пересел к девочке на заднее сиденье и начал обнимать ее, ощупывать и пытаться целовать. Напуганная школьница сообщила о своем возрасте и пересела на переднее сиденье, после чего водитель довез ее до площади в Красном Селе и высадил.

Полиция начала поиски мужчины, его автомобиль также объявили в розыск.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Ленобласти трое детей пострадали во время пожара.

Фото: Pixabay