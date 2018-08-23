В Ленобласти трое детей пострадали во время пожара

Загорелось пятиэтажное общежитие.

В четверг, 1 августа около 3:40 в пятиэтажном общежитии на Магистральной ул. Кировского района Ленобласти загорелись коридор, ванная комната и жилое помещение. Угарным газом отравились трое детей, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Во время эвакуации по раздвижной лестнице из здания вывели 71 человека. Госпитализировали грудного мальчика, его 4-летнего брата и 8-летнюю сестру. Врачи оценили их состояние как среднее.

Пожар удалось ликвидировать в 5:00.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Приморском районе откопали человеческие кости.

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