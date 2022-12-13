Во Всеволожском районе пожарные утром тушили дом площадью 150 "квадратов"

Спасатели справились за 58 минут.

Во Всеволожском районе Ленобласти пожарные потушили частный дом площадью 150 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:00. Тушить пламя в поселок Западная Лица отправились дежурные смены 100 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 57 пожарно-спасательной части г. Санкт-Петербург (12 человек, 3 ед. техники).

Спасатели справились за 58 минут. В результате случившегося никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

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Фото: Piter.tv