В Выборгском районе Петербурга малыш подавился и умер

В Выборгском районе Петербурга младенец умер во время приема пищи. Ребенок подавился смесью и не смог дышать.
По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Есенина. Молодая мама рассказала правоохранителям, что малыш скончался моментально.
Тело ребенка доставили в морг. Специалистам предстоит установить точную причину смерти грудничка.
Подробности случившегося устанавливаются. Известно, что мама малыша состоит на учете в наркологическом диспансере.
Ранее на Piter.tv: в Свечном переулке школьницу изнасиловал отчим одноклассницы.
Фото: pixabay
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