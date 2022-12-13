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В Выборгском районе Петербурга малыш подавился и умер
Сегодня, 12:19
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В Выборгском районе Петербурга малыш подавился и умер

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Тело ребенка доставили в морг. Специалистам предстоит установить точную причину смерти грудничка.

В Выборгском районе Петербурга младенец умер во время приема пищи. Ребенок подавился смесью и не смог дышать. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Есенина. Молодая мама рассказала правоохранителям, что малыш скончался моментально. 

Тело ребенка доставили в морг. Специалистам предстоит установить точную причину смерти грудничка.

Подробности случившегося устанавливаются. Известно, что мама малыша состоит на учете в наркологическом диспансере.

Ранее на Piter.tv: в Свечном переулке школьницу изнасиловал отчим одноклассницы.

Фото: pixabay

Теги: полиция, смерть малыша, улица есенина, умер ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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