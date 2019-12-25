Водитель "Шкоды" погиб в ДТП на проспекте Культуры

В среду, 29 ноября, на 27-м километре КАД произошло смертельное ДТП. Водитель "Шкоды" врезался в автомобиль "Рено". В результате случившегося скончался 53-летний владелец чешской легковушки.
По информации Piter.tv, мужчина неправильно выбрал дистанцию, из-за чего произошла авария. За рулем второй иномарки находился 40-летний житель деревни Агалатово. Автомобиль "Рено" принадлежит АО "Росдорстрой".
Добавим, что водитель "Шкоды" в 2023 году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался один раз, штраф оплачен.
По факту смертельного ДТП проходит проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Фото: Piter.tv
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