  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель Nissan сбил школьника в Кингисеппе
Сегодня, 20:14
128
lizapoluda

Водитель Nissan сбил школьника в Кингисеппе

0 0

Мальчик выжил, но получил тяжелые травмы.

В четверг, 10 сентября, в Кингисеппе произошло ДТП с участием иномарки Nissan Primera. Автомобиль наехал на 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, авария случилась примерно в 16:00 у дома  25 по Большой Советской улице. Ребенок выбежал на проезжую часть вне зоны перехода перед 55-летним водителем. В результате школьник был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что Mercedes сбил пешехода на Южном полукольце в Тосненском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, ленинградская область, ребенок
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии