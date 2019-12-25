Водитель Nissan сбил школьника в Кингисеппе

Мальчик выжил, но получил тяжелые травмы.

В четверг, 10 сентября, в Кингисеппе произошло ДТП с участием иномарки Nissan Primera. Автомобиль наехал на 11-летнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, авария случилась примерно в 16:00 у дома 25 по Большой Советской улице. Ребенок выбежал на проезжую часть вне зоны перехода перед 55-летним водителем. В результате школьник был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Фото: Piter.TV