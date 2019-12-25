Mercedes сбил пешехода на Южном полукольце в Тосненском районе

Погибший переходил дорогу в неположенном месте.

Вечером среды, 9 сентября, в Тосненском районе произошло ДТП с летальным исходом. Водитель, управлявший Mercedes, сбил пешехода, который пересекал дорогу вне зоны перехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, авария случилась около 22:00 сентября на 114-ом километре трассы "Южное полукольцо". Иномарка направлялась из Гатчины в сторону Кировска и сбила 34-летнего мужчину в темной одежде. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

В данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что во Всеволожском районе "Ауди" насмерть сбила пешехода.

Фото: Piter.TV