Во Всеволожском районе "Ауди" насмерть сбила пешехода

Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В ночь на 9 сентября во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и ЛО.

По предварительной информации, около 01:40 на 8,35 километре автодороги "ст. Магнитная – поселок имени Морозова" автомобиль "Ауди А7" под управлением мужчины 1991 года рождения совершил наезд на пешехода 1990 года рождения. Потерпевший переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что маршрутка сбила пешехода на Загородном проспекте.

Фото: Piter.TV