Маршрутка сбила пешехода на Загородном проспекте

Молодого человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации пресс-службы ОГИБДД по Центральному району, 8 сентября около 6:45 на Загородный проспекте у дома 22 произошло ДТП.

Сообщается, что водитель маршрутки наехал на 21-летнего пешехода. На кадрах, которые были опубликованы в соцсети, видно, что молодой человек, по всей видимости, не удостоверился в том, что справа нет движущегося авто, и начал движение по пешеходному переходу на "красный". От удара пешеход отлетел на несколько метров, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее мы писали, что момент столкновения на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара попал на видео.

Видео: "Дорожный инспектор" / Вконтакте