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Момент столкновения на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара попал на видео

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Пассажирку "Рено" выбросило на проезжую часть.

В редакцию Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, на которых попал момент столкновения на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара.

Так, на записи видно, что "Рено" поворачивает налево в тот момент, когда встречный "Мерседес" движется по полосе на большой скорости. Уйти от столкновения не удалось. Отмечается, что водитель "Мерседеса" отказался от госпитализации. Водитель и две пассажирки "Рено" были госпитализированы. 

Ранее мы писали, что в аварии на Загребском бульваре пострадали трое.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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