Момент столкновения на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара попал на видео

Пассажирку "Рено" выбросило на проезжую часть.

В редакцию Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, на которых попал момент столкновения на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара.

Так, на записи видно, что "Рено" поворачивает налево в тот момент, когда встречный "Мерседес" движется по полосе на большой скорости. Уйти от столкновения не удалось. Отмечается, что водитель "Мерседеса" отказался от госпитализации. Водитель и две пассажирки "Рено" были госпитализированы.

Ранее мы писали, что в аварии на Загребском бульваре пострадали трое.

Видео: Piter.TV