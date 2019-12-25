В аварии на Загребском бульваре пострадали трое

Обстоятельства аварии выясняются.

По предварительной информации 8 сентября около 17:05 на Загребском бульваре у дома 26 произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись две иномарки – "Мерседес" под управлением 20-летнего водителя и "Рено" под управлением 69-летнего водителя. В результате аварии пострадали два пассажира "Рено" и водитель. Пострадавших доставили в больницу с травмами средней тяжести. Уточняется, что одну из пассажирок госпитализировали в тяжелом состоянии. Как именно произошла авария, пока неясно.

Ранее мы писали, что красная Mazda врезалась в столб после гонки с мотоциклом на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV