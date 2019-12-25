Красная Mazda врезалась в столб после гонки с мотоциклом на Московском проспекте

О состоянии автомобилиста ничего неизвестно.

Около трех ночи во вторник, 8 сентября, на перекрестке улицы Гастелло и Московского проспекта иномарка врезалась в столб. Со слов очевидцев, рассказавших про ДТП в соцсетях, красная "Мазда" за две минуты до столкновения с опорой "играла в гонки" с мотоциклом.

В каком состоянии находятся водители помятых авто, неизвестно, однако один из очевидцев рассказал, что все остались живы.

Все живы, вторая машина участник дтп вкустах. Мазда привысила, а другая машина перестроилась и незаметила Мазду, вроде так все было! очевидец (орфография и пунктуация сохранены)

Ранее мы рассказывали, как ретро "Кадиллак" попал в аварию на набережной реки Фонтанки.

Фото: Алексей Чекмарев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"