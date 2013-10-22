Водитель "Митсубиси" погиб на Киевском шоссе, став участником второго ДТП

Погибшему было 45 лет.

Днем 28 марта на 29 км Киевского шоссе произошло смертельное ДТП. "Мерседес" врезался в "Митсубиши", который стоят на проезжей части после другой аварии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Трагедия произошла в Пушкинском районе. За рулем "Мерседеса" был 26-летний водитель. В результате столкновения с другим авто 45-летний водитель "Митсубиши" скончался на месте происшествия.

Полиции предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

Ранее Piter.tv показал, как водителя иномарки занесло на дороге в Красном Селе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Максим Цебровский