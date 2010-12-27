На Московском шоссе Mercedes попал в страшное ДТП

Водителя выкинуло из салона, и мужчина погиб. Несовершеннолетнего пассажира госпитализировали.

В субботу, 18 августа, в Пушкинском районе случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по городу и ЛО.

Как стало известно, ЧП произошло в ночь с пятницы на субботу на Московском шоссе. Mercedes врезался в отбойник и несколько раз перевернулся. Водитель вылетел из салона в канаву. От полученных травм мужчина скончался.

Помимимо водителя в машине находился 16-летний пассажир. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту проиществия ведется проверка.

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Фото: ВКонтакте/spb_today