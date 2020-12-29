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Водитель "Лады" скончался после столкновения со столбом на проспекте Обуховской Обороны
Сегодня, 10:22
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Водитель "Лады" скончался после столкновения со столбом на проспекте Обуховской Обороны

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Мужчина не справился с управлением.

Столкновение со столбом у дома №3 по проспекту Обуховской Обороны оказалось для водителя "Лады" смертельным. ДТП произошло вечером 3-го января, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Водитель ехал по проспекту Обуховской обороны от моста Александра Невского к набережной Обводного канала. Он не справился с управлением на проезжей части и врезался в столб. В результате аварии 32-летний мужчина скончался. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажирка каршеринга погибла после ДТП на Разъезжей улице. 

Фото: VK / "Дорожный инспектор" 

Теги: смертельное дтп, столб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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