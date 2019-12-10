Водитель "Жигулей" погиб после столкновения с "Дастером" на "Сортавале"

Еще двое человек получили травмы.

Во Всеволожском районе Ленинградской области погиб водитель "Жигулей". Трагедия произошла на 15-ом километре трассы "Сортавала", в направлении на Петербург. Об этом сообщили в ГИБДД по региону. Участниками ДТП стали "Рено Дастер" и "ВАЗ-21044". Иномарка по неустановленной причине врезалась в машину отечественного автопрома. Транспортные средства двигались по одной полосе, "Рено" влетело в кювет на обочине дороги.

Виновника аварии и его пассажир получили травмы. Они госпитализированы в областную клиническую больницу. Автомобилист в "Жигулях" скончался на месте.

Ранее Piter.tv писал о том, что гонщики устроили парный дрифт-заезд по центру Петербурга.

Фото и видео: Вконтакте/ ОУ "ПСС МО" Агалатовское