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Гонщики устроили парный дрифт-заезд по центру Петербурга

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Движение для другого транспорта на время съемок было перекрыто.

В Сети появилось видео, на котором два автогонщика устроили парный заезд по Петербургу. 

На месте водителей были профессионалы - Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев. Дрифтовые гиперкары Flanker F являются единственными в мире. 

Создатели видео предупредили о том, что повторение трюков может быть опасно для жизни и здоровья. За рулем находились профессиональные гонщики, которых сопровождали спец.службы, а движение в этот момент было перекрыто. 

Видео: отрывок из видео Flankers: drift in the city | Фланкеры: дрифт в городе / "ddKaba" / Youtube 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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