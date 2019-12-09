Гонщики устроили парный дрифт-заезд по центру Петербурга

Движение для другого транспорта на время съемок было перекрыто.

В Сети появилось видео, на котором два автогонщика устроили парный заезд по Петербургу.

На месте водителей были профессионалы - Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев. Дрифтовые гиперкары Flanker F являются единственными в мире.

Создатели видео предупредили о том, что повторение трюков может быть опасно для жизни и здоровья. За рулем находились профессиональные гонщики, которых сопровождали спец.службы, а движение в этот момент было перекрыто.

Видео: отрывок из видео Flankers: drift in the city | Фланкеры: дрифт в городе / "ddKaba" / Youtube