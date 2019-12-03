На Комсомольской площади по ночам гоняют дрифтеры

Петербуржцы устали от шума рядом с домом.

В Кировском районе Петербурга местные жители жалуются на постоянные гонки под окнами. Дрифтеры устраивают экстремальные ночные заезды по Комсомольской площади. Одному из очевидцев удалось заснять движение на камеру мобильного устройства. Он назвал водителей "неадекватами" и заявил, что они мешают ему уснуть.

Куда смотрит полиция? Постоянно подвергают риску ДТП других участников дорожного движения! комментирует автор поста

Ранее Piter.tv писал о том, что "неадекват" устроил дрифт на перекрестке Будапештской и Дунайского.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Виктор Баклан

