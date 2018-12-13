Иномарка протаранила крыльцо цветочного магазина на Почтамтской улице

В сети появились фотографии с места происшествия.

Днем 17 мая в центре Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, водитель Hyundai Creta протаранил крыльцо цветочного магазина на Почтамтской улице. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках можно увидеть результат ДТП: разбитый передний бампер и треснувшее крыльцо. Автор фотографий шуточно подписал их: " Когда увидел букет роз по 1200 в салоне цветов на Почтамтской".

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб