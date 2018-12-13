Трактор "Беларус" въехал в лоб трамваю на Волковском

Авария произошла рано утром, когда на дорогах практически никого нет.

В Петербурге ранним утром, когда еще многие только собираются на работу и дороги почти пустые, на Волковском проспекте повстречались трактор "Беларус" и трамвай №16. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Запись в соцсети появилась, когда на часах еще не было семи утра. На кадрах видно, что трактор и трамвай столкнулись на Волковском проспекте ровно лоб в лоб. Многие комментаторы оказались озадачены тем, как такое могло произойти на пустой дороге. Некоторые свидетели утверждают, что у транспортных средств есть небольшие повреждения. Сейчас на месте разбираются сотрудники ГАИ.

Вечером 16 мая на Коллонтай мотоциклист врезался в бок трамвая.

Фото: ДТП и ЧП/ВК